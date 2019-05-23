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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 18 البرنسيسة بيسة

الخميس 23/مايو/2019 - 08:57 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 18 البرنسيسة بيسة
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الفجر الفني
 
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تذاع الحلقة الثامنة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، عبر شاشة قنلة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءا، وسوف تشهد الحلقة أحداثا جديدة كوميدية ومثيرة.

"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.

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