شرطة المدينة المنورة تكشف تفاصيل واقعة إضرام النيران في سيارتها

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تقوم شرطة المدينة المنورة الممثلة بقسم أُحد، في واقعة إضرام النار في سيارة ممرضة من قبل مجهولين، وكشفت الصور التي نشرتها الممرضة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، المركبة وقد تحولت إلى جسم معدني متفحم.



وأكدت الممرضة صاحبة المركبة التي تحفظت على نشر اسمها، لـإحدي الصحف بإن الجاني سبق أن قام بابتزازها والتحرش بها قبل عدة أيام، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة دون إحالته للنيابة العامة، مشيرة إلى أن المتهم معروف لديها، ويبلغ من العمر 30 عامًا.



وأكدت الممرضة أن الجاني، بعد أن تم استدعاؤه من قبل شرطه المدينة المنورة، يوم الأحد الماضي، حاول من خلال وسطاء عبر الهاتف الاتصال بزوجها، وعرض مبلغ 50 ألف ريال لإغلاق قضية التحرش التي لا تزال تنظرها جهات التحقيق، مشددة على أنها لن تتنازل عن القضية.



وتابعت صاحبة المركبة قائلة: "تفاجأت صباح يوم أمس الأول الثلاثاء، عند الساعة الواحدة و20 دقيقة تقريبًا بإضرام النار في سيارتي وهي من نوع (دودج تشالنجر) موديل 2015"



وأوضحت أن شخصين مجهولين شاهدهما الجيران وهما يسكبان البنزين على السيارة، مناشدة الجهات المعنية القبض على مرتكب الجريمة.



وكان عدد من منصات التواصل الاجتماعي تداولت، في وقت سابق، حادثة إحراق سيارة مواطنة بمنطقة المدينة المنورة ما أدى إلى تفحمها.



