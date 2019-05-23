رسالة نارية من رئيس الزمالك لـ"سيد عبد الحفيظ" بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي
الخميس 23/مايو/2019 - 08:36 ص
الفجر الرياضي
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وجه رئيس الزمالك،
رسالة نارية، الى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب تعادل فريقه أمام
الاسماعيلي ، بهدف لهدف، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر، لمسابقة الدورى
المصري لكرة القدم .
وجاءت رسالة رئيس
الزمالك، لمدير الكرة بالاهلي ، قائلا له : " محدش ليه سمع صوتك ، انت مختفي فين
" ، مش بتظهر الا لم تكون كسبان ولا ايه ، وبتخرج بتصريحات ضد الزمالك .
وأكد رئيس
الزمالك لسيد عبد الحفيظ ، اللى بيجى على الزمالك ، " ربنا بيخلص عليه "
، واصبر التقيل جاى وراء ، انت خلصت على الأهلي .
وكان الأهلي
قد فقد نقطتين بعد التعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، وكان الأهلي قد تقدم أولا
عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 73، وأدرك كريم بامبو التعادل للإسماعيلي في الدقيقة
84.
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