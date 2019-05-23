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بومبيو: إيران أكبر خطر على استقرار الشرق الأوسط

الخميس 23/مايو/2019 - 08:34 ص
بومبيو: إيران أكبر خطر على استقرار الشرق الأوسط
بومبيو
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الإدارة بقيادة ترامب تضع أقصى ضغط ممكن على إيران.

 

وأضاف بومبيو، في تصريحات له، أن إيران تعتبر أكبر عامل مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

 

وأكد أعضاء بالكونجرس الأمريكي، الثلاثاء، أن واشنطن "ستردع إيران حال استهداف الولايات المتحدة أو حلفائها"، داعين إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا.

 

وقال الأعضاء خلال جلسة عقدت بالكونجرس الأمريكي بشأن إيران، إن الاجتماع يهدف إلى إرسال رسائل رادعة للقيادة في إيران كيلا تفكر في استهداف الولايات المتحدة أو أي من حلفائها، لافتين إلى أن هناك تهديدات متعددة للمصالح الأمريكية من قبل إيران ومن مليشيات حزب الله والحوثيين.

 

وشددوا على أنه "سيكون هناك رد قوي إذا هاجمت إيران الولايات المتحدة"، داعيا طهران إلى تغيير سلوكها في المنطقة فورا.

 

بدوره، قال ليندسي جراهام عضو الكونجرس الأمريكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن "الاعتداء على السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات والهجوم على محطتي ضخ النفط في السعودية جاءا بالتنسيق مع النظام الإيراني".

 

وأضاف جراهام: "على إيران أن تدرك أننا سنعتبرهم المسؤولين عن أي هجوم موجه تجاه الولايات المتحدة وأفرادها".

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