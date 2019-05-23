3 أندية سعودية تدخل صراع شرس للحصول على خدمات عبد الفتاح آدم
أكد هشام العريني وكيل أعمال عبد الفتاح آدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام بالمملكة أن اللاعب قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف فريق " السكري " خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ونجح اللاعب في لفت أنظار الأندية السعودية الكبرى بعد تألقه مع التعاون والأخضر حيث شارك في 30 مباراة لحساب لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أحرز خلالهم 15 هدفاً وصنع هدفين ونجح في قيادة فريقه للحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في التاريخ.
وقال العريني أن اللاعب قد تلقى عروض من الاتحاد والنصر بالإضافة إلى إنضمام الهلال وصيف بطل الدوري في سباق الحصول على توقيعه.
وشدد الوكيل أن عبد الفتاح آدم سيدرس الثلاثة عروض المقدمة مشيراً إلى أن رئيس النادي محمد القاسم سيوافق على طلبات اللاعب فيما يخص مصلحة جميع الأطراف.
ويرى اللاعب أن الإنضمام للعميد سيتيح له الحصول على مكان أساسي في التشكيلة في المقابل سيضمن له الإنتقال للنصر الحصول على مقابل مادي كبير فيما لم يعلق على عرض الزعيم.