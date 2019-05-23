3 أندية سعودية تدخل صراع شرس للحصول على خدمات عبد الفتاح آدم

أكد هشام العريني وكيل أعمال عبد الفتاح آدم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل الإعلام بالمملكة أن اللاعب قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف فريق " السكري " خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ونجح اللاعب في لفت أنظار الأندية السعودية الكبرى بعد تألقه مع التعاون والأخضر حيث شارك في 30 مباراة لحساب لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أحرز خلالهم 15 هدفاً وصنع هدفين ونجح في قيادة فريقه للحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في التاريخ.



