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الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن

الخميس 23/مايو/2019 - 08:29 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يطلق مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبيـن
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع كسوة العيد لأسر الشهداء في محافظة أبين وذلك في إطار الأعمال الإنسانية التي تمولها دولة الإمارات الشقيقة في المحافظات المحررة.

 

 وتضمن المشروع استهداف 7 مديريات في المحافظة من خلال توزيع الكسوة على أهالي أكثر من 1000 شهيد في تلك المديريات التي تعرضت للحرب مع مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية.

 

 ويأتي المشروع ضمن برنامج الاستجابة العادل الذي استقبلته هيئة الهلال الأحمر في المحافظات المحررة.

 

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المزيد عن: مشروع كسوة العيد محافظة إب اليمن الهلال الأحمر الإماراتي
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