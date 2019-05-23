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ساعات قليلة تفصل ريال مدريد عن حسم صفقتين مدويتين

الخميس 23/مايو/2019 - 08:24 ص
ساعات قليلة تفصل ريال مدريد عن حسم صفقتين مدويتين
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الفجر الرياضي
 
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اقترب ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات المقبلة، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية.

 

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إعلان ريال مدريد عن تجديد عقد توني كروس حتى عام 2023، فاجىء مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، حيث أن تمديد عقد كروس و ما يترتب من زيادة الرواتب قام بتعقيد صفقة بوجبا .

 

وأضافت الصحيفة، أن الصفقة الأقرب الآن، هي ضم الثنائي هازارد وإيركسن، لأن عقدي اللاعبين ينتهان في 2020، وريال مدريد في وضع سهل للتفاوض بشأنهما،  لأن أنديتهم ستسعى للحصول على عوائد مالية بدلاً من رحيله بالمجان .

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