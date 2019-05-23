الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الساحل الغربي اليمني

قدمت الإمارات، مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي بمديرية المخأ بالساحل الغربي لليمن بعد تعرض عدد من منازلهم وخيامهم لدمار كلي وجزئي بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المديرية، أمس الثلاثاء.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، التي أشرفت على توزيع المساعدات الإغاثية العاجلة وشملت سلالاً غذائية، وأثاثاً، وخياماً كافية للأسر المتضررة، إن "التحرك السريع من قبل الهلال الأحمر لإغاثة المواطنين اليمنيين المنكوبين في قرية الهليبي جاء تنفيذاً لتوجيهات قيادة الدولة بسرعة تقديم مختلف أوجه العون والمساعدات للأسر المتضررة وغير القادرة في جميع مناطق الساحل الغربي والمحافظات اليمنية المحررة كافة".

وعبر المستفيدون عن إمتنانهم وشكرهم للإمارات قيادةً، وحكومةً، وشعباً لسرعة استجابتها وإغاثتهم بعد أن دمرت مياه الأمطار والسيول منازلهم وخيامهم، وأتلفت كل ما فيها وأصبحوا في العراء.