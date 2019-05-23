مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن اتحاد جدة

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة برئاسة لؤي ناظر أكدت عن وجود إعادة تهيئة للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.





وتسعى الإدارة إلى التخلص من بعض اللاعبين الغير مؤثرين بالإضافة إلى التعرف على الإحتياجات التي سيطلبها سييرا من أجل التعاقد معهم خلال الموسم المقبل.



