إسلام إبراهيم: "ابن أصول" أدخلنى التراجيديا وأبعدني عن الكوميديا

أكد الفنان الشاب إسلام إبراهيم، أنه سعيد برود الأفعال التى تلقاها على نجاح أدائه التراجيدي بمسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، خاصة وأنه مصنف كممثل كوميدي.





وأوضح "إبراهيم" أن هذا الدور يعد نقلة هامة فى حياته الفنية، موضحا أنه كان متوقع هذا النجاح للمسلسل فى ظل اكتمال عناصرالنجاح به وأهمها النص الجيد، والإخراج المتميز لمحمد بكير والذى قدمنى للناس بدور جديد وبشكل مختلف، لافتا إلى أنه يتابع آراء الجمهور فى الشارع وعلى الرسائل الخاصة والسوشيال ميديا.





وأضاف إسلام إنه استمتعت كثيرًا بالوقوف أمام حمادة هلال في مسلسل هو فنان مجتهد وشاطر، موضحا أنهم ينتظرون أحداث جديدة ومفاجآت في الحلقات المقبلة،اضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.









يذكر أن مسلسل ابن اصول بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم إسلام إبراهيم، احمد حلاوة، محمد نجاتي، عماد رشاد، حمزة العيلى، رانيا منصور، كريم ابو زيد فى مسلسل من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.



