خطيب مسجد النور: نشر السلام من وظيفة الأنبياء



وأضاف "صالح" في لقاء مع برنامج "فقه الحياة" المذاع على قناة النيل، أن الله جعل تحية أهل الجنة بها سلام، وتحية الله لأهل الجنة بها سلام.



وتابع إمام وخطيب مسجد النور، أن الرسول بعد الهجرة أسس لأول وثيقة تعني بالسلام والتعايش بين البشر ووضع حقوق وواجبات الفرد نحو الدولة التي يعيش فيها.



قال الشيخ عباس صالح، إمام وخطيب مسجد النور، إن السلام هو اسم من أسماء الله، وكان نشر السلام من وظيفة الأنبياء، وإفشاء السلام من الإسلام.