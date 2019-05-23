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هند صبري عن الخلافات في الوسط الفني: أساطير

الخميس 23/مايو/2019 - 06:52 ص
هند صبري عن الخلافات في الوسط الفني: أساطير
هند صبري
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نعيم يوسف
 
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قالت الفنانة هند صبري: "معنديش خلافات مع حد"، مؤكدة أنه لا يوجد أحد يضايقها، ولا من المفترض أن يضايق الفنانون بعضهم، مشددة على أن ذلك من أساطير الوسط الفني التي يتداولها الناس ولا يوجد لها أساس من الصحة.
وأضافت "صبري"، في لقاء مع إذاعة "نجوم إف إم"، إن مسلسل "بعد الفراق"، كان أول عمل تلفزيوني لها، بمشاركة الفنان خالد صالح، وكان "فاتحة خير حلوة".
ولفتت إلى أنها أثناء التصوير تعرضت للإغماء وظنوا أنها حامل، لأنها كانت متزوجة حديثًا، مشيرة إلى أن مسلسل "عايزة أتجوز" أدخلها قلوب الناس، وكان حجر الأساس في تاريخها الفني.
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