مجدي عبدالغني: "الزمالك بيهدي الدوري للأهلي" (فيديو)



وأضاف "عبد الغني"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل، إنه لا يوجد حاليا لاعب يمكن القول عليه بأنه أفضل لاعب في النادي الأهلي، ولكن أفضل لاعب في مصر هو محمد صلاح.







وأوضح أن النادي الأهلي سيأخذ الدوري هذا الموسم، مضيفا: "مش بمزاجي ولا بمزاجك ده هو الزمالك بيهدي الدوري للأهلي". وأوضح أن النادي الأهلي سيأخذ الدوري هذا الموسم، مضيفا: "مش بمزاجي ولا بمزاجك ده هو الزمالك بيهدي الدوري للأهلي".



وأشار إلى أن أفضل مدرب جاء للنادي الأهلي هو المجري ناندور هيديكوتي، وظل سنوات كثيرة وصنع فرق للنادي.



ولفت إلى أن أفضل لاعبي الزمالك الذين عاصرهم فاروق جعفر، وحسن شحاتة، وكانت مهاراتهم عالية جدا، أما حاليا فلا يوجد لاعب يمكن القول عليه أفضل لاعب.



وأكد أن "أبو تريكة" من أفضل اللاعبين الذين لعبوا للأهلي، ولكنه لا يمكن اعتباره ابنا من أبناء الأهلي، لأنه قضى فيه ثلاثة مواسم فقط، وقضى ثلاثة أرباع حياته في نادي الترسانة.

قال الكابتن مجدي عبدالغني، نجم المنتخب المصري سابقا، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن أفضل لاعب عاصره في تاريخ النادي الأهلي هو محمود الخطيب.