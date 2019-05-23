تراث وحنين لبنان فى سهرة عربية رمضانية بالأوبرا

فرقة فهد العبد الله تأسست عام 1979 وبدأت مسيرتها الفنية بالأشتراك مع السيدة فيروز بأربعة أعمال مسرحية هى لولو ، ميس الريم ، المنوعات ، بيترا بعدها أنتجت العديد من الأعمال الفنية المتميزة منها ليلة فرح ، خيال ، أبحار ، صهيل وغيرها ، تعاونت مع عظماء الملحنين منهم الأخوين رحباني ، زياد الرحباني ، مرسيل خليفة ، إيلي شويري ، أحمد قعبور ، إحسان المنذر ، رفيق حبيقة وعبد الغني طليس ، مثلت لبنان في العديد من المهرجانات العالمية بدول فرنسا ، إسبانيا ، بلغاريا ، إيطاليا ، اليونان ، أستراليا ، اليابان ، الصين ، ومختلف دول افريقيا وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة كماانضمت الى المنظمة الدولية للفنون الشعبية التابعة لمنظمة الأونيسكو ، أحيت الكثير من المحافل الدولية داخل البلاد منها مهرجانات بعلبك الدولية ، صور الدولية ، بيت الدين الدولية ، قصر البيكاديللي ، قصر الأونسكو ، ريفون ، عالية ، بيصور ، البقاع وغيرها .