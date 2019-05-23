ريال مدريد يحدد بدائل لوكا يوفيتش

حدد ريال مدريد الإسبانى، بدائل تحسباً لفشل صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب إينتراخت فرانكفورت، بعد مغالاة النادى الألمانى فى الطلبات المادية لإنهاء الصفقة.









وذكر البرنامج الإسباني ” El Chiringuito TV ” أن ريال مدريد حدد 4 لاعبين في حال فشل صفقة لوكا يوفيتش.









وأشار البرنامج أن اللاعبين البدلاء للصفقة الذى حددهم ريال مدريد هم :"كريستوف بياتيك مهاجم ميلان الإيطالى وأندريه بيلوتى مهاجم تورينو الإيطالى ودوفان زاباتا مهاجم أتلانتا الإيطالى ولوك دى يونج مهاجم بي إس فى أيندهوفن الهولندى.









وذكرت الصحيفة أن فرانكفورت الألمانى قد طلب من ريال مدريد 100 مليون يورو للتخلي عن يوفيتش، بينما يرفض النادى الإسبانى ذلك الرقم ويري أن الصفقة لابد أن تنهى فى حدود ال 60 او ال 70 مليون يورو.



