تراجع مفاوضات برشلونة مع جريزمان

أكدت مصادر إعلامية إسبانية بأن المفاوضات بين برشلونة والفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد توقفت بعد أن كان النجم الفرنسي قريباً من الإنضمام للبلوجرانا في الصيف الحالي.









وكان جريزمان قريبًا من الانتقال إلى البرسا في الصيف الماضي قبل أن يقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد ولكن اهتمام البلوجرانا بالحصول على خدمات جريزمان عاد مرة أخرى هذا الصيف وذلك بعد أن أعلن أتلتيكو مدريد رحيل جريزمان عن صفوف الفريق نهاية الموسم المنصرم.









وأفاد الصحفي فرانسيس أجيلار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن صفقة انتقال جريزمان إلى برشلونة قد توقفت وأن إدارة البرسا ستلجأ إلى الخطة البديلة.









وكشف أجيلار أن أحد الأشخاص الموثوق بهم قد أخبره بذلك الأمر على الرغم من وجود اتفاق مسبق بين جريزمان ومسئولي برشلونة.









وأكد أجيلار أن الخيارات الأخرى المُتاحة على طاولة برشلونة مازالت مجهولة في الوقت الحالي.



