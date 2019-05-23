مجدي عبد الغني يغني على الهواء (فيديو)



وقال "عبد الغني"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل، إنه في لعب الكرة لا "تفلسف" أبدا، وكان يحب اللعب السهل.











أما عن التعليق الرياضي، فقد أشار إلى أنه تعرض لحرب كبيرة من قبل أحد الصحفيين، موضحا أنه أول من بدأ مدرسة جديدة في التعليق بها بعض الجمل مثل "إية يابني اللي بتعمله ده"، وفعل ذلك قبل محمود بكر. أما عن التعليق الرياضي، فقد أشار إلى أنه تعرض لحرب كبيرة من قبل أحد الصحفيين، موضحا أنه أول من بدأ مدرسة جديدة في التعليق بها بعض الجمل مثل "إية يابني اللي بتعمله ده"، وفعل ذلك قبل محمود بكر.



وأشار إلى أنه في أحد المباريات علق على أداء فريق تركي وقال إن الأتراك لم يعلمونا سوى "تمام أفندم.. حظرتكم"، وبعدها غضبت السفارة التركية وقدمت شكوى.



غنى الكابتن مجدي عبدالغني، نجم المنتخب المصري سابقا، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على الهواء مباشرة أغنية "رمضان جانا".