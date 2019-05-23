رحالة مصري: نعد موسوعة حديثة عن مصر



وأضاف "عبده"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه سيتم عمل موقع إلكتروني يجمع كل شيء عن مصر لمساعدة أي شخص يريد السفر إلى أي مكان في الجمهورية، وتكلفة الرحلة، وسيكون أيضا تطبيقا على الهاتف المحمول، وبشكل تفاعلي يمكن للمستخدم أن يضيف أماكن جديدة.



وأشار إلى أنه يتم التعاون مع عدد من الوزارات لتنفيذ هذه الموسوعة، وسيتم استخدام تكنولوجيا حديثة وتصوير ثلاثي الأبعاد، وكاميرات متخصصة احترافية لتكون لدينا صورة رقمية عن مصر.

قال علي عبده، مغامر ورحالة مصري، إنه لم يتم عمل توثيق كامل لمصر منذ الحملة الفرنسية، وهو كمواطن مصري قرر أن يعرض مصر على العالم بعيون مصرية.