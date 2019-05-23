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أمسية للشيخ ياسين التهامى بدار الأوبرا

الخميس 23/مايو/2019 - 05:23 ص
أمسية للشيخ ياسين التهامى بدار الأوبرا
ياسين التهامى
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الفجر الفني
 
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يحيى المنشد الشيخ ياسين التهامى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 25 مايو يقدم خلالها مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة.


أبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقه كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية .

 
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