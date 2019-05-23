تفاصيل لقاء بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي في أول لقاء تلفزيوني (إنفوجرافيك)

خصص بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جزءًا من أول لقاء تلفزيوني له، يوم الأربعاء، ليكشف بعضًا من أسرار الأمير الشاب، وطريقة تعامله مع عائلته ومع فريق عمله.





وروى العساكر في برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“ ويقدمه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، بدايات علاقته بالأمير محمد بن سلمان في العام 2006، قبل أن تتطور علاقتهما ويصبح مدير مكتبه الخاص ورئيس مركز مبادرات ”مسك“ الخيرية التابع لولي العهد.





وقال العساكر في اللقاء، إن بن سلمان حرص في العامين 2015 و2016 بعد أن تولى والده سدة الحكم في البلاد، على أن يكون جل وقته للعمل ولم يكن يأخذ إجازات نهاية الأسبوع مركزًا على الإنتاجية وبناء قدرات شبابية سعودية“.





وأضاف أنه يداوم يوميًا في مكتبه من دون شماغ، وعنده روح بسيطة ومرح، لكنه صارم في مجال العمل المتعلق بإنجاز المهام، مضيفًا: ”مرح وبسيط، لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما صراحة“.









انفوجرافيك:



ملخص لقاء مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر.#بدر_العساكر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/ZqeVsstzfu — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 23, 2019



وأوضح أن الأمور تغيرت في العام 2017، إذ بدأت المهام تخف بسبب تفويض الصلاحيات لقيادات شابة من فريقه بدأت تظهر قدراتهم بعد تنمية مهاراتهم، ويعمل ما بين 11 و 12 ساعة في اليوم منذ ذلك الحين.





ووصف العساكر ولي العهد بأنه ”يؤمن بالفريق القوي والحوكمة القوية وخطة العمل الواضحة والهدف الواضح.. ويعمل لمستقبل مشرق لهذه الدولة“، مضيفاً أن أكثر ما يحرك عاطفته هم الشهداء ويراهم كأبناء ويتأثر جداً من فقدانهم“.





وروى العساكر قصة عن صرامة بن سلمان مع تعليم أبنائه، وقال إن نجله الأمير الصغير سلمان، تأخر في أحد الأيام لمدة عشرة دقائق عن موعد دوامه في المدرسة، ولم يتم السماح له بالدخول يومها، وعندما علم ولي العهد بذلك، قال لإدارة المدرسة لو أنكم سمحتم له بالدخول لحاسبتكم.





ويقود الأمير الثلاثيني خطة تغيير عملاقة في بلاده على كافة المستويات، وجرت في سنوات توليه ولاية العهد، تغييرات لم يكن حتى تخيلها ممكناً، فيما لا يغيب اسمه عند الحديث عن السعودية في وسائل الإعلام العالمية التي تصفه بعضها بالقائد الفعلي للسعودية.