فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالي رمضان في كازابلانكا

تستعد فرقة بيتويناتنا لإحياء أولى سهراتها الغنائية فى رمضان، والتى تطل خلالها على جمهورها المغربى فى مدينة كازابلانكا، وذلك على مسرح "باك ستيدج" فى تمام التاسعة والنصف مساء بعد غدا السبت.







