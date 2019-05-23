ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالي رمضان في كازابلانكا

الخميس 23/مايو/2019 - 04:56 ص
فرقة بيتويناتنا تحتفل بليالي رمضان في كازابلانكا
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
تستعد فرقة بيتويناتنا لإحياء أولى سهراتها الغنائية فى رمضان، والتى تطل خلالها على جمهورها المغربى فى مدينة كازابلانكا، وذلك على مسرح "باك ستيدج" فى تمام التاسعة والنصف مساء بعد غدا السبت.


وتقدم Betweenatna جرعة موسيقية مركزة تمزج بين قوة البانك روك مع الأداء الغنائى العنيف "الهاردكور"، عبر وصلة غنائية تجمع بين خفة الدم  بالكلمات العربية والغربية، بمقتطفات من أشهر أغانيها "الحب" و"الجانب المظلم من الخرخرة" و"مارلبورو"، كما فاجأت جمهورها منذ أيام بإطلاق أجدد أغانيها المصورة "الله يشافى".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم