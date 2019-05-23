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كريستيانو رونالدو الجديد يشعل الحرب بين برشلونة والسيتي

الخميس 23/مايو/2019 - 04:52 ص
كريستيانو رونالدو الجديد يشعل الحرب بين برشلونة والسيتي
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جدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني هتمامه بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو الجديد في الصيف المقبل.


وقال صحفي البرتغالي الموثوق روي بيدرو براز المقرب من نادي بنفيكا أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة في ضم جواو فيليكس لاعب بنفيكا صاحب التسعة عشر عاماً حيث ينافسه مانشستر سيتي.


ويبدو اللاعب قريب للغاية من الإنضمام إلى كتيبة بيب جوارديولا قبل أن تدخل كشافة برشلونة في الموضوع وتتابع أكثر من مباراة للاعب بعد أن سطع نجمه.


ويتميز اللاعب بأسلوب رائع وقدره فائقه على تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات بصورة ذكرت الجميع بأسلوب لعب البرازيلي السابق كاكا.

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