"الليلة الكبيرة" و"عروض الأطفال" فى حفلات برنامج هل هلالك بدار الأوبرا

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم الـ 12 على التوالى، مساء أمس الأربعاء، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.





وقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، من خلال الفرقة الموسيقية بالمركز، مجموعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل منها "نبينا هادينا، الحب كدة، لولا الملامة ياهوى، القلب يعشق كل جميل، طاير ياهوى، رمضان جانا"، الغناء للفنانين " نهلة خليل، حنان الخولي، ياسر سليمان" .





وقد كرم المخرج خالد جلال، عدد من العاملين بالقطاع وأهدى لهم شهادة تقدير ومكافاة مالية، ومُنح لقب المدير المثالى كلا من " ياسر مصطفى عثمان - مدير مكتبة القاهرة الكبرى، سيد هلال على - مدير إدارة السكرتارية، عمرو سيد على- مدير إدارة شئون المقر، ولقب الموظف المثالى لكلا من "آمال فؤاد عوض - إدارة الحسابات، محمد حسونة محمد - إدارة السكرتارية، بسطاوى محمد عبد كريم - مكتبة القاهرة، ولقب العامل المثالى لكلا من " محمد حسن محمد - مكتبة القاهرة، عبدالحليم عبدالحفيظ - إدارة حسابات، عبدالوهاب عبدالواحد - إدارة الزراعة".









وتبدأ الفعاليات يوميا بعرض أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، بمجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى منها " الساحر، والمهرج" .









كما يقدم القطاع فى"ركن الطفل" يوميا، ورش فنية لهواة الأعمال الفنية الورقية والخشبية وهواة الرسم والتلوين من الأطفال، تحت إشراف الفنانة سها كحيل .





يذكر أن برنامج "هل هلالك"، يقدمه القطاع للسنة الرابعة على التوالى، كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور 9م فى الفترة من 6 حتى 20 بساحة مركز الهناجر للفنون .



