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عملاق البريميرليج يقترب من خطف راكيتيش

الخميس 23/مايو/2019 - 04:47 ص
عملاق البريميرليج يقترب من خطف راكيتيش
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محمد أيمن
 
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اقترب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الانتقال إلى البريميرليج في الصيف المقبل.


وكان نادي مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات جادة للحصول على خدمات وصيف بطل العالم 2018 مع المنتخب الكرواتي وذلك ليكون بديلاً لأندير هيريرا نجم المانيو الذي أعلن رحيله بشكل رسمي.


وأفادت صحيفة " صن " الإنجليزية أن برشلونة يرغب في الحصول على مبلغ 48 مليون جنية إسترليني من أجل رحيل نجم الفريق البالغ من العمر 31 عاماً.

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