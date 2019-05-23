تعرف على موعد الانتهاء من تصوير مسلسل "قمر هادى"

ينتهى فريق عمل مسلسل "قمر هادى" من تصويره آخر الأسبوع المقبل والذى يعرض حاليا على شاشة ON E، ويصور بطل العمل النجم هانى سلامة وفريق عمله داخل إحدى فيلات منطقة السلمانية، خاصة بعد إنتهاء تصوير عدة مشاهد جمعته بالفنانين ناصر سيف ويسرا اللوزى وداليا مصطفى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى .





وفى سياق آخر، حقق مسلسل "قمر هادى" نجاحا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل، الذى اعتمدت أحداثه على الإثارة والغموض، لاسيما أن شخصية هادى ابو المكارم – هانى سلامة، جديدة من نوعها على الدراما التليفزينة كونها شخصية أعتمدت على السيكو دراما.









مسلسل "قمر هادى"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وأخرون.



