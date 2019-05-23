وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

وظائف الحكومة المصرية



وظائف وزارة الكهرباء والطاقة:





شروط التقديم بالوظائف:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب لكل من نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية – مدير عام العلاقات الخارجية والإتفاقيات.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب لطبيعة العمل لكل من رئيس قطاع الشئون الفنية – رئيس قطاع التشغيل والصيانة – مدير عام توليد الكهرباء المباشر.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها بالنسبة لوظيفة مدير عام الشئون الفنية.

تقدم طلبات راغب العمل على النموذج المعد لذلك بمقر اللجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بمدينة نصر.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.



وظائف وزارة الصحة:

مدير تنفيذي.



شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

حاصل على الماجيستير أو الدكتوراة.

خبرة في مجال الإدارة العليا.

القدرة على القيادة والتوجيه.

إجادة علوم الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الأجنبية.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 25 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 10-5-2019 وحتى 25-5-2019.



(تحديث)

وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.

مدير إدارة الشئون الإدارية والموارد البشرية.

مدير إدارة الشئون المالية.

مدير إدارة الشئون القانونية.

مدير إدارة الأمن.

مدير إدارة التعاون الدولي.

مدير إدارة العلاقات العامة.



علمًا بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 10-5-2019 وحتى 25-5-2019، كما يمكن الإطلاع على شروط التقديم والأوراق المطلوبة للوظائف المتاحة من خلال الرابط المرفق بالإعلان، على أن يتم التعاقد طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 الصادر عام 2019.



(تحديث)

وظائف جامعة الزقازيق ( كلية الهندسة):

مدرس.

أستاذ مساعد.



شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي تخصص هندسة طيران.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الطيران والصواريخ والأقمار الصناعية.

ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مدرس عن 45 عامًا، ووظيفة أستاذ مساعد عن 55 عامًا.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 17-5-2019 وحتى 31-5-2019.



(تحديث)

وظائف وزارة الطيران المدني:

رئيـس الإدارة المركزيـة للمكتـب الفنـي للوزير.



شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

ألا تقل الخبرة عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.

ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 21-5-2019 وحتى 20-6-2019.



كما يمكن الاطلاع على الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر حاصل على مؤهل عالي مناسب.ألا تقل الخبرة عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 21-5-2019 وحتى 20-6-2019.كما يمكن الاطلاع على الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك تسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية وفي خارج البلاد أيضًا.