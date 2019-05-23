موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب إستاد بينتو فيامارين معقل ريال بيتيس مباراة الدور النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا تلك التي تجمع بين برشلونة وفالنسيا يوم السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو.









وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز المعلومات الخاصة بالفريقين قبل اللقاء بالإضافة إلى موعدها والقنوات التي ستقوم بنقلها على الهواء مباشرةً.









وقبل اللقاء شهدت تمارين فريق نادي فالنسيا التي جرت الاربعاء مشاركة الثنائي جيفري كوندوجبيا والأرجنتيني إزيكيل جاراي حيث عاد الفرنسي بعد شهر ونصف خضع خلالهم لعمليتين جراحيتين فيما كان غياب جاراي بسبب وجود آلام عضلية.









في المقابل سيشهد النهائي غياب اللاعب الروسي دينيس تشيريشيف الذي ت عرض لقطع في الرباط الصليبي للركة اليمنى بالإضافة إلى الكوري الجنوبي كان إن لي بسبب إستدعاء منتخب بلاده له من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً.









وفي المعسكر الكتالوني تأكد بشكل نهائي غياب الالماني مارك أندريه تيرشتيجن بداعي الإصابة التي ستعوقه عن اللحاق بالمشهد الختامي ما يجعل فالفيردي مضطراً لمشاركة الهولندي ياسبر سيلسين الذي لعب اللقاء الأخير في الليجا ضد إيبار والذي إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.









ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.



