لاعب بهتيم رابع صفقات السكة الحديد بالقسم الثالث

نجح مجلس إدارة نادى السكه الحديد في التعاقد مع اللاعب فتحي مجدى لاعب فريق بهتيم لمدة ثلاث سنوات، استعداد لمسابقة دوري القسم الثالث.









وحضر توقيع التعاقد الدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال (أمين الصندوق) ومحمد نافع المشرف على الفريق وجمعة مشهور المدير الفني ومحمد جمال المدير الاداري.









وكان السكة تعاقد مع ثلاث لاعبين جدد وهم عمرو ابراهيم لاعب المرج، ومصطفى عرفات لاعب نجمة سيناء، ومحمد كمال امين لاعب تلا، بجانب التجدبد مع محمد رمضان قورة .



