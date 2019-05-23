ميت خاقان يتعاقد مع ثنائي طوخ بالقسم الثالث

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خاقان على توقيع لاعبا فريق طوخ قليوبية لتدعيم صفوفة قبل إنطلاق فترة الإعداد لدوري القسم الثالث.









وصرح الشافعي عبد المجيد المدير الغني لميت خاقان بأن مجلس الإدارة نجح في ضم أحمد يحي لاعب الوسط، صاحب ال24 سنة، ومحمود أوكا حارس المرمى، الذي يبلغ 28 عام، في صفقتي إنتقال حر لمدة موسمين.







