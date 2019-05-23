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ميت خاقان يتعاقد مع ثنائي طوخ بالقسم الثالث

الخميس 23/مايو/2019 - 04:16 ص
ميت خاقان يتعاقد مع ثنائي طوخ بالقسم الثالث
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مصطفي الجندي
 
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خاقان على توقيع لاعبا فريق طوخ قليوبية لتدعيم صفوفة قبل إنطلاق فترة الإعداد لدوري القسم الثالث.



وصرح الشافعي عبد المجيد المدير الغني لميت خاقان بأن مجلس الإدارة نجح في ضم أحمد يحي لاعب الوسط، صاحب ال24 سنة، ومحمود أوكا حارس المرمى، الذي يبلغ 28 عام، في صفقتي إنتقال حر لمدة موسمين.



وقام الثنائي بالتوقيع في تواجد بكر السمليهي، وأمين هيكل عضوا مجلس الإدارة، ومحمد عبد المنعم المشرف على الفريق، والمدير الفني .



وتعاقد الفريق المنوفي مؤخرا مع اللاعب أحمد طايل بيكو مهاجم مركز شباب تلا .


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