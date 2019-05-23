فاتورة غاز مايو 2019 الآن – عبر موقع شركة بتروميد.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها





ولعل هذة الخدمة قد جاء القرار بتطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2018، والآن صار لكافة عملاء الشركة دفع فاتورة غاز مايو الخاصة بهم من خلال شبكة الإنترنت من المنزل، دون عناء الإزدحام الشديد في أحدى فروع الشركة، أو مرور محصل الشركة وعدم تواجد أحد بالمنزل بسبب إنشغال أفراد الأسره جميعًا.



ولعل شركة بتروميد قد قامت بتدشين خدمتها الجديدة عن الإستعلام لحجم الاستهلاك الخاص بالمواطن للغاز الطبيعي، وكذلك قراءة عداد الغاز الطبيعي دون إحتياج للموظف المختص بذلك، في ضوء ترشيد المواطنين من استهلاك الغاز الطبيعي وفقًا لميزانية المواطن المالية.









ولعل شركة الخدمات البترولية، شركة بتروميد، قد قامت بتدشين خدمتها في كافة محافظات الدولة المصرية، ماعدا منطقة المقطم، ومحافظة الشرقية، والسادس من أكتوبر، مع العلم بأنه جاري العمل على إلحاقهم بباقي محافظات مصر.



لعل الجميع على علم بما تشهده شركة بتروميد من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة غاز مايو الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني للمواطنون من هنــــــــــــــــا.



ويرغب الجميع في معرفة فاتورة غاز مايو الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك الغاز الطبيعي الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة بتروميد على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.



وبعدما يقوم العميل بإدخال البيانات الخاصة بفاتورة الغاز الطبيعي على الموقع، والتي ستجدها على فاتورة غاز سابقة لدي المشترك.



خطوات الاستعلام عن فاتورة غاز مايو 2019 عبر الموقع الرسمي لـ شركة بتروميد

قبل الاستعلام عن فاتورة غاز مايو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع



– فتح رابط موقع الاستعلام عن فاتورة غاز مايو المقدمة من شركة بتروميد للخدمات البترولية من هـــــنــــــــــــــا

– ومن ثم نختار المنطقة التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة مناطق الغاز الطبيعي التي تم توصيل الغاز الطبيعي بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها

– ثم تقوم بالضغط على أيقونة اعرض الفواتير

– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة غاز مايو 2019



التوجه إلى أحد فروع شركة أمان المتخصصة في الدفع الإلكتروني التي تقع على مقربه من المنزل



فاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2017 الآن – عبر موقع شركه بتروميد.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت ويأتي ذلك في ضوء تخفيف عبء فاتورة غاز مايو 2019 على المواطن المصري، وكذلك عبء الذهاب إلى فروع شركة بتروميد للغاز لدفع فواتير الغاز الطبيعي، كما أن تلك الخدمة الجديدة تتيح الإمكانية لدفع فاتورة غاز مايو من أي موقع بداخل جمهورية مصر العربية، سواء من داخل المحافظة القاطن بها المواطن أو من خارجها، كما أن إمكانيه دفع فاتورة غاز مايو 2019 صار متاح من خارج دولة مصر من أي دولة يوجد بها فرع من فروع شركة أمان المختصة بالسداد الإلكتروني.ولعل شركة الخدمات البترولية، شركة بتروميد، قد قامت بتدشين خدمتها في كافة محافظات الدولة المصرية، ماعدا منطقة المقطم، ومحافظة الشرقية، والسادس من أكتوبر، مع العلم بأنه جاري العمل على إلحاقهم بباقي محافظات مصر.لعل الجميع على علم بما تشهده شركة بتروميد من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة غاز مايو الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الشركة الإلكتروني للمواطنون من هنــــــــــــــــا.ويرغب الجميع في معرفة فاتورة غاز مايو الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك الغاز الطبيعي الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار الغاز الطبيعي ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة بتروميد على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.وبعدما يقوم العميل بإدخال البيانات الخاصة بفاتورة الغاز الطبيعي على الموقع، والتي ستجدها على فاتورة غاز سابقة لدي المشترك.قبل الاستعلام عن فاتورة غاز مايو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع لشركة بتروميد الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال غاز طبيعي خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:– فتح رابط موقع الاستعلام عن فاتورة غاز مايو المقدمة من شركة بتروميد للخدمات البترولية من– ومن ثم نختار المنطقة التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة مناطق الغاز الطبيعي التي تم توصيل الغاز الطبيعي بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها– ثم تقوم بالضغط على أيقونة اعرض الفواتير– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة غاز مايو 2019التوجه إلى أحد فروع شركة أمان المتخصصة في الدفع الإلكتروني التي تقع على مقربه من المنزلفاتورة الغاز الطبيعي أكتوبر 2017 الآن – عبر موقع شركه بتروميد.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت



أماكن سداد فاتورة الغاز الطبيعي

– عليك تقديم كعب فاتورة الغاز الطبيعي أو صورة من فاتورة الغاز الجديدة أو حتى القديمه

– تم ندخل الرقم الكودي الخاص بالفاتورة المراد سدادها بمكاكينة أمان

– على الفور سوف يظهر قيمة إستهلاك الغاز الطبيعي لآخر شهر

– قم بسداد قيمة فاتورة غاز مايو

– وهنا تأخذ إيصال السداد من ماكينة أمان، ولا تنسى الإحتفاظ به



وفي النهاية نوصى بالترشيد في إستخدام الغاز الطبيعي، حيث يعتبر الاستخدام الأمثل للغاز الطبيعي، حيث يكون في المختصر عبارة عن عادات وتقنيات يأتي مردودها على إنخفاض استهلاك الغاز الطبيعي، دون المساس بتقليل إنتاجية أو راحة الأفراد، مع استخدام الغاز الطبيعي في حالة الإحتياج الحقيقي لها.

للاستعلامات والشكاوى يمكن للعملاء المشتركين الاتصال بخدمة العملاء لشركة بتروميد للخدمات البترولية على الخط الساخن رقم 1122.

لعل فاتورة غاز مايو تنال إهتمام كافة الشعب المصري، بعدما قامت شركة بتروميد المسؤوله عن توصيل خطوط الغاز الطبيعي في مصر إلى المنازل كافه بالإعلان عن أحدى خدماتها الجديدة، وهي الخدمة الإلكترونية عن الإستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.