فاتورة مياه مايو 2019 الآن – عبر موقع شركة المياه القابضة.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت
الخميس 23/مايو/2019 - 05:09 ص
الفجر
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لعل فاتورة مياه مايو 2019 تنال إهتمام كافة الشعب المصري، بعدما قامت الشركة المصرية لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة بالإعلان عن أحدى خدماتها الجديدة، وهي الخدمة الإلكترونية عن الاستعلام عن فواتير مياه مايو من خلال موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، ولعل هذة الخدمة يتم تقديمها للمواطنين عبر رابط البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، ولعل خدمة فوري الأكثر انتشارًا في جميع محافظات الدولة المصرية تمكن المشترك على سداد فاتورة مياه مايو في ثوان معدوده، كما تعمل البوابة المصرية على تقديم العديد من الخدمات التي تهم المواطن المصري.
لعل الجميع على علم بما تشهده شركة مياه الشرب والصرف الصحي المصرية من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة مياه مايو الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للمواطنون.
ويرغب الجميعفي معرفة فاتورة مياه مايو الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك مياه الشرب الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار مياه الشرب ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة مياه الشرب الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.
ملحوظة: لعل الموقع ربما تجده تحت الصيانة مع عبارة الخدمة ستتاح قريبًا، نظرًا لحدوث تطويرات كثيرة لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
الاستعلام عن فاتورة كهرباء لجميع محافظات مصر وطريقة السداد من خلال الإنترنت.
خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه مايو 2019 عبر الموقع الرسمي لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي
قبل الاستعلام عن فاتورة مياه مايو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال مياه الشرب خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:
– فتح رابط موقع الاستعلام عن فاتورة مياه مايو المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي من هنــــــــــــا
– ومن ثم نختار شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة شركات مياه الشرب المسئولة عن التحصيل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها
– ثم تقوم بالضغط على أيقونة بحث
– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة مياه مايو 2019
وفي النهاية نوصى بالترشيد في إستخدام مياه الشرب، حيث يعتبر الاستخدام الأمثل مياه الشرب، حيث يكون في المختصر عبارة عن عادات وتقنيات يأتي مردودها على إنخفاض استهلاك مياه الشرب، دون المساس بتقليل إنتاجية أو راحة الأفراد، مع استخدام مياه الشرب في حالة الإحتياج الحقيقي لها.
لعل الجميع على علم بما تشهده شركة مياه الشرب والصرف الصحي المصرية من تحسين وتطوير جميع الخدمات المنوطه بتقديمها، من خلال التطوير الملحوظ في جميع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها، حيث يمكن المشترك من القيام بالإستعلام عن فاتورة مياه مايو الخاصة به عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية للمواطنون.
ويرغب الجميعفي معرفة فاتورة مياه مايو الخاصة به، حتى يعرف مقدار إستهلاك مياه الشرب الشهري له، خاصةً بعد ما شهدته البلاد من إرتفاع في الأسعار لجميع السلع والخدمات، حيث أن أسعار مياه الشرب ترتفع كل فترة بعد تقليل الدعم الحكومي عنها كل عام، كما تعمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي على توفير سداد جميع المستحقات النقدية التي على فاتورة مياه الشرب الشهرية عبر منافذ خدمة فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وللمزيد عن خدمة فوري، أو من خلال الإنترنت عبر بطاقة الائتمان البنكية.
ملحوظة: لعل الموقع ربما تجده تحت الصيانة مع عبارة الخدمة ستتاح قريبًا، نظرًا لحدوث تطويرات كثيرة لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
الاستعلام عن فاتورة كهرباء لجميع محافظات مصر وطريقة السداد من خلال الإنترنت.
خطوات الاستعلام عن فاتورة مياه مايو 2019 عبر الموقع الرسمي لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي
قبل الاستعلام عن فاتورة مياه مايو 2019، كل ما عليك الدخول على موقع خدمة الاستعلام التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي الذي موضح أعلاه، وتجهيز أي إيصال مياه الشرب خاص بالشقة المستعلم عن إستهلاكها، تم إتباع الخطوات التالية:
– فتح رابط موقع الاستعلام عن فاتورة مياه مايو المقدمة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي من هنــــــــــــا
– ومن ثم نختار شركة مياه الشرب والصرف الصحي التابع لها المواطن، حيث أن تلك الصفحة سوف يظهر بها كافة شركات مياه الشرب المسئولة عن التحصيل بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
– ومن بعدها تقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة لها
– ثم تقوم بالضغط على أيقونة بحث
– وفي خلال ثوان معدودة سوف تظهر أمامك فاتورة مياه مايو 2019
وفي النهاية نوصى بالترشيد في إستخدام مياه الشرب، حيث يعتبر الاستخدام الأمثل مياه الشرب، حيث يكون في المختصر عبارة عن عادات وتقنيات يأتي مردودها على إنخفاض استهلاك مياه الشرب، دون المساس بتقليل إنتاجية أو راحة الأفراد، مع استخدام مياه الشرب في حالة الإحتياج الحقيقي لها.
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