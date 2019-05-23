سعر الحديد والأسمنت اليوم | الخميس 23 مايو 2019 في الشركات والمصانع تحديث لحظي





وللمتابع يجد بأن سعر الحديد والأسمنت في مصر يشهد حالة تذبذب بعدما أخذت الحكومة المصرية قرار تعويم أسعار الدولار الأمريكي، ليصبح المتحكم في أسعار الحديد المكون الرئيسي في عمليات تصنيع الحديد، وهو سعر البليت، حيث يتم إستيراده من الخارج بالعملة الخضراء.



بينما سعر الأسمنت تشهد حالة مستمرة من الإرتفاع، ويرجع السبب إلى الزيادة في تكاليف الإنتاج بعدما إرتفع سعر المحروقات، ومن ثم نجد المعروض مصاب بالقلة في السوق المحلي المصري، كانت أسعار طن الأسمنت خلال شهر إبريل 2018 قد وصل إلى أعلى سعر له، وخاصًا بعدما توقف إنتاج مصنع العريش، وحينها وصلت أسعار طن الأسمنت إلى نحو الـ 1300 جنيه مصري، ولكن عاود مرة أخرى لينخفض بعد إفتتاح المصنع الجديد في بني سويف، ومن ثم شهد المعروض زيادة في السوق المحلي المصري.



سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2019

واصل سعر الحديد على حالة الإستقرار في الأسواق بعدما شهد الهبوط الأخير له في كافة المصانع بنحو الـ 300 جنيه مصري، ويرجع هذا لإنخفاض أسعار البليت في الأسواق العالمية في الفترة الجارية، بينما أسعار الأسمنت فقد شهدت حالة إرتفاع تدريجي، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 إرتفاع الأسعار مرتين، مصرحًا رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، بأن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمنت المتواصل هو زيادة تكاليف الإنتاج، وأيضًا نقص المعروض منه في السوق المحلي، وعبر الجداول الموضحه أدناه نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم في كافة الشركات والمصانع.



سعر الحديد اليوم الخميس 23 مايو 2019

أسعار الحديد في مصر تشهد حالة ثبات في السعر وهذا بعد إستقرار أسعار البليت في السوق العالمي، ولذلك يتوقع الخبراء خلال الفترة المقبلة إنخفاض سعر الحديد مع الفتح لـ باب الإستيراد، واليوم نجد أعلى أسعار طن الحديد اليوم قد بلغت نحو الـ 11400جنيه مصري في معظم المصانع المصرية المصنعة للحديد، بينما جاءت أقل أسعار طن الحديد في مصر بنحو الـ 11720جنيه مصري في مصنع حديد عز.



المصنع المنتج سعر تسليم أرض المصنع

عز عز 11600 جنيه

عز الدخيلة الدخيلة 11600 جنيه

بشاي بشاي 11600 جنيه

العشري العشري 11500 جنيه

المصريين المصريين 11600 جنيه

الوطنية للصلب العتال 11550 جنيه

الكومي الكومي 11430 جنيه

عطية عطية 11600 جنيه

الجيوشي للصلب الجيوشي 11500 جنيه

حديد المعادي المعادي 11300 جنيه

مصر ستيل مصر ستيل 11500 جنيه

الجارحي الجارحي 10150 جنيه

المراكبي المراكبي 11550 جنيه



سعر الأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2019

للمتابع يجد أن سعر الأسمنت في مصر يشهد حالة إرتفاع تدريجي، وهذا جاء منافي التوقعات، وبالأخص بعد إفتتاح مصنع الجيش الجديد في بني سويف، ولأصحاب المصانع رأي في ذلك، والسبب هو إرتفاع تكاليف الإنتاج، وكذلك أسعار النقل والشحن، حيث بلغت أسعار طن الأسمنت اليوم نحو الـ 860 جنيه مصري من مصنع السويدي، والآن موعدنا مع جدول سعر الأسمنت في أغلب المصانع المصرية.



المصنع اسم المنتج السعر تسليم أرض المصنع

السويدي السويدي 860 جنيه

أسمنت مصر بني سويف مصر بني سويف 835 جنيه

أسمنت طرة طرة 845 جنيه

أسمنت حلوان حلوان 850 جنيه

السويس للأسمنت السويس 840 جنيه

أسمنت العريش العسكري 830 جنيه

أسمنت سيناء سيناء 830 جنيه

لافارج للأسمنت المخصوص 835 جنيه

الشركة العربية للأسمنت النصرالمسلح 830 جنيه



تحديثات – سعر الحديد والأسمنت اليوم

– حالة من الثبات لـ سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2019 بالسوق المصري لمواد البناء، حيث بلغت أسعار الحديد اليوم نحو الـ 11600 جنيه مصري في مصنع حديد عز، بينما بلغت أسعار الطن نحو الـ 11500 جنيه مصري في مصنع مصر ستيل، في حين أن أسعار الأسمنت اليوم سجلت نحو الـ 835 جنيه مصري من لافارج للأسمنت، بينما بلغ نحو الـ 835 جنيه مصري من شركة أسمنت مصر بني سويف، وللتعرف على جميع تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت اليوم لحظة بلحظة تابعونا.

نستعرض اليوم ومعكم سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 مايو 2019 في الشركات والمصانع مع تحديث لحظي، حيث نوضح أدناه أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المحلي المصري، كما نعمل على تحديث تلك الجداول أول بأول في حالة حدوث أي تغيرات في السعر.