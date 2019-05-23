سلطان الطرب ضيف "عايشة شو".. اليوم

يحل اليوم النجم جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى يعرض على قناتى "النهار" و "القاهرة والناس"، وتقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ويتحدث جورج خلال حلقتين اليوم وغدا عن أبرز اسرار حياته الشخصية ومسيرته الفنية.









كما يكشف موقفه من الفنانة أصالة والفنان وائل جسار، ويرد على تصريحاتهم عنه، ويروى الكثير عن أبنائه وزوجته.







