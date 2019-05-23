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قرار جديد من أليجري بشأن تدريب برشلونة

الخميس 23/مايو/2019 - 03:19 ص
قرار جديد من أليجري بشأن تدريب برشلونة
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يهتم ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، بتدريب برشلونة الإسباني في الموسم المقبل في محل إرنستو فالفيردي، المدرب الحالي.

وقال موقع أوك دياريو الإسباني، إن أليجري سوف ينتظر حتى شهر يونيو المقبل، من أجل تقديم برشلونة عرض له لقيادة الفريق الكتالوني خلفا لإرنستو فالفيردي.

وتابع الموقع أن برشلونة تواصل مع أليجري بعد الخروج ضد ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن برشلونة سوف يقيل فالفيردي حال خسارة النادي لقب كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل ضد فالنسيا.

وأضاف الموقع أن أليجري يملك عدة عروض تدريبية في الفترة الأخيرة لكنه يرى بأن مشروع برشلونة المناسب له وسوف ينتظر حتى الشهر المقبل أملا في تقديم البارسا عرضا له لقيادة الفريق الكتالوني.

وكان أليجري أعلن رحيله عن يوفنتوس بعد 5 سنوات في صفوف السيدة العجوز في نهاية الموسم الجاري ويملك عروض من باريس سان جيرمان وانتر ميلان وتوتنهام وروما ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

 


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