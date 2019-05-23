شاهد.. أحداث الحلقة 17 من مسلسل "كلبش 3" (فيديو)

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر، من مسلسل "كلبش" الجزء الثالث، بمشهد يظهر فيه محاولة اغتيال أكرم صفوان والذي يجسده الفنان هشام سليم.









زار اللواء جلال خطاب اكرم صفوان، في بيته ليتعرف منه على تفاصيل حادث الاغتيال ومعرفة من يمكن أن وراء الحادث.









ونظم أكرم صفوان مؤتمر صحفي لمطالبة جهاز الشرطة بحمايته وحماية أسرته، ممن يحاولون اغتياله، وحاول خلال المؤتمر إظهار صورة الداخلية بمظهر غير لائق.









وانتهى اخر مشهد من مشاهد الحلقة السابعة عشر، من خلال حديث بين بطل العمل سليم الأنصاري، والظابط حسام والذي يجسده الفنان عمر الشناوي، ليظهر لهم أن أحد يراقبهم.





"كلبش 3" من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، وعدد كبير من النجوم، من تأليف باهر دويدار وإنتاج تامر مرسي وإخراج بيتر ميمي.