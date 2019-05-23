رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات والمستشفيات في جنوب سيناء‎

وجه الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تمر بها مصر حالياً، مشيرا الى أنه تم وضع خطة تتضمن التنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.





و أكد ابوهاشم، علي المواطنين بتحنب موجات الحر و البقاء بالخارج في ظل ارتفاع درجات الحرارة و البقاء بأماكن بها أجواء لطيفه متوافر بها مرواح أو مكيفات.





ومن جانبه اوضح قطاع الطب الوقائي بالمديريه علي القيام بالخطوات الوقائية لمواجهة موجات الحر التي شأنها تجنب الاصابه بالعديد من المخاطر الصحية المختلفة والخطيرة، ومن بين هذه الخطوات والإجراءات التي يجب القيام بها:





1- التأكد من شرب الكمية المناسبة من المياه خلال اليوم.





2- التأكد من عدم ترك الاطفال داخل السيارات المغلقه تحت اي ظرف.





3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتاكيد من ارتداء النظارات الشمسية والقبعات أثناء الخروج من المنزل.





4- ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحه اللون عند الخروج.





5- الحفاظ على درجة حرارة معتدلة.





واشار وكيل الوزرة انه تم توحيد نموذج للإبلاغ عن حالات الإجهاد الحراري وتوزيعه على المستشفيات وتحديد آلية الإبلاغ، ومن جهه أخري الزمت اداره المستشفيات بالمديريه جميع المستشفيات بالإبلاغ عن الحالات الواردة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، والالتزام ببروتوكول العلاج، وعمل حملات توعيه وتقديم نصائح عامة للمواطنين بشأن الحد من التعرض لدرجات الحرارة العالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حال حدوث الإجهاد الحراري الشمس.





واكد ابوهاشم علي رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة لإستقبال جميع حالات الإجهاد الحراري والتعامل الجيد معاها منبها أنه في حالة حدوث دوار أو فقدان الوعي يرجي التوجه الي أقرب مستشفي.



