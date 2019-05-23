محافظ الإسماعيلية يزف بشرى سارة لأهالي مدينة أبو صوير



وقد حرص اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، منذ شهرين علي تجديد القرار الصادر لإنشاء مستشفي ابوصوير المركزي، بناء علي مطالب المواطنيين ولأهمية وصول الخدمات الصحية والعلاجية لجميع أبناء المحافظة، حيث ان القرار قد انتهى بعد مرور عامين دون جدوى، وذلك لتوفير كافة وسائل وسبل الراحة لجميع المرضى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، باعتبار أن العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن.



وتعتبر تلك المستشفى الوحيدة بالمنطقة التي تؤدي الخدمة الطبية الأهالي مركز ومدينة ابو صوير وضواحيها، ويأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق المشروع القومي لمد مظلة خدمة التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وذلك لتوفير خدمات طبية أفضل لائقة بالمرضى.



أعلن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عن بشري سارة لأهالي مركز ومدينة أبوصوير، أنه بالتنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم إسناد إنشاء مستشفي مركزي جديد في مدينة ابوصوير، سعة 70 سريرًا، بالإضافة الي مبني خاص بالعيادات الخارجية، بتكلفة 308 مليون جنيه خلال مدة تنفيذ 14 شهرًا، لتقديم الخدمات الطبية لأكثر من 150 ألف مواطن من دائرة المركز وضواحيها.