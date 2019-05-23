مستشار اقتصادي يقترح تخصيص شباك لـ"VIP" لإنجاز الخدمات الحكومية
الخميس 23/مايو/2019 - 03:49 ص
نعيم يوسف
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قال أبو الحسن رمضان صديق، المستشار الاقتصادي للمجلس العربي الإفريقي، إن هناك شكوى من المستثمرين في استخراج التوكيلات للمحامين.
واقترح "رمضان"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن يكون هناك 2 شباك في الشهر العقاري، أحدهم لـ"VIP" ويمكن أن يكون رسم التواجد على هذا الشباك بـ500 جنيها، مقابل سرعة إنجاز الخدمة.
ولفت إلى أن هذه الأموال يمكن تخصيصها لدعم محدودي الدخل، وهذه الفكرة يمكن تطبيقها على بعض الخدمات الحكومية الأخرى وسوف تدر ملايين على خزينة الدولة.
واقترح "رمضان"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن يكون هناك 2 شباك في الشهر العقاري، أحدهم لـ"VIP" ويمكن أن يكون رسم التواجد على هذا الشباك بـ500 جنيها، مقابل سرعة إنجاز الخدمة.
ولفت إلى أن هذه الأموال يمكن تخصيصها لدعم محدودي الدخل، وهذه الفكرة يمكن تطبيقها على بعض الخدمات الحكومية الأخرى وسوف تدر ملايين على خزينة الدولة.
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