ساندوتش "سكلانس" يتسبب فى ألم معدة أمير المصرى بـ"البرنسيسة بيسة"

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فوجئ "كاظم" والذى يجسده الفنان أمير المصرى، بألم شديد فى معدته، عقب تناولة أكثر من ساندوتيش "سكلانس"، من خالة "بيسة" والتى تقدمها الفنانة إيمان السيد، التى تبيع سندوتشات للتلاميذ فى المدرسة التى تديرها والدة "كاظم" بوسى.





بدأت حلقة اليوم من أحداث المسلسل، بطلب "كاظم" ساندوتش، وأعطته خالة "بيسة" سكلانس والذى عجبه كثيرا، وأكل منه أكثر من واحد، ثم ذهب إلى والدته"شويكار" بوسى، وإذا به يشعر بألم شديد فى معدته.





"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.