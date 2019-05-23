الألومنيوم يسعي للتعاقد مع طارق أبوالنسب

يسعي فريق الألومنيوم بقياده المدير الفني ياسر الكناني للتعاقد مع طارق ابوالنسب صناع ألعاب الفريق المنياوي وذلك مم أجل دعم الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠







وفي تصريحاته للفجر قال طارق ابوالنسب بأن فريق الألومنيوم يسعي للتعاقد معي والحصول على خدماتي مشيرا إلى أنه يحترم فريق الالومنيوم ويحترم ايضا مدربه ياسر الكناني







والجدير بالذكر أن طارق ابوالنسب يعد أحد اللاعبين الثمانية الذين انتهت عقودهم مع الفريق المنياوي ون اللاعب اصبح الآن حرا