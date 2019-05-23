أسعار كحك العيد اليوم الخميس 2019-5-23 في محافظة دمياط





ووصل سعر كيلو البسكويت إلى 90 جنيها، وكيلو الغريبة وصل سعره إلى 150 جنيها، كما تم طرح علب مشكلة تبدأ اسعارها من 115 جنيها حتى 575 جنيها، كحك عجوة 100 جنيه، كحك ملبن كيلو 100 جنيه، وبلغ سعر كيلو كحك مكسرات 150 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكعك السادة والعجمية والملبن 100 جنيه، وكيلو كعك عين الجمل والفستق: 145 جنيه، وسعر كيلو بيتي فور ممتاز: 110 جنيه، وبيتي فور بالمكسرات بسعر 150 جنيها للكيلو، البسكويت بأنواعه 90 جنيها للكيلو، وسعر مكسرات نصف 60 جنيه، وسعر الغريبة مكسرات 120 جنيها، كحك سادة 50 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكعك السادة والعجمية والملبن يبلغ حاليا 100 جنيه، وكيلو كعك عين الجمل والفستق 145 جنيها للكيلو، فيما يبلغ سعر بيتي فور ممتاز بسعر 110 جنيهات للكيلو، وبيتي فور بالمكسرات بسعر 150 جنيها للكيلو، البسكويت بأنواعه 90 جنيها للكيلو.



شهدت أسواق وشوادر ومنافذ بيع كحك العيد، اليوم الخميس، 2019- 5- 23، بمحافظة دمياط، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوح سعر كيلو الكعك من 110 جنيهات وحتى 170 جنيها، أما كيلو البيتي فور فتراوح سعره ما بين 120 جنيه وحتى 150 جنيها.