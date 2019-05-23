الحرب تشتعل بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

اندلعت الحرب بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وبيريز رئيس النادي خلال الفترة الحالية.













وذكرت صحيفة ” OkDiario ” الإسبانية أن المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان حريصا جداً على إبرام عدة صفقات من العيار الثقيل لتدعيم الفريق الموسم المقبل ,بينما لايزال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يتمنى التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي نيمار لاعبي باريس سان جيرمان .









ويعلم زيدان صعوبة التعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان، مما جعله يطلب التعاقد مع لاعب ليفربول الأنجليزي ساديو مانى وهو ما يرفضه بيريز بسبب مغالاة ليفربول وطلبها 200 مليون يورو من أجل التخلي عن الدولى السنغالى.