رحالة يلف مصر في 7 أيام: تم تسجيلها في 5 موسوعات عالمية (فيديو)











وأضاف عبده، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن البعض بدأ يشكك في هذه الرحلة، فقام برحلة أخرى لف فيها مصر ووثقها بالصور والفيديو وسار 6آلاف كيلومتر خلال 7 أيام فقط، معقبا: "خلت الواحد يشوف بلد ميعرفش عنها حاجة". وأضاف عبده، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن البعض بدأ يشكك في هذه الرحلة، فقام برحلة أخرى لف فيها مصر ووثقها بالصور والفيديو وسار 6آلاف كيلومتر خلال 7 أيام فقط، معقبا: "خلت الواحد يشوف بلد ميعرفش عنها حاجة".



وتابع المغامر المصري، أن هذه الرحلة قام بها بـ"موتوسيكل" إمكانياته بسيطة وليست عالية ولم يكن أحد يرعاه أو يدعمه ماليا وأنفق عليها من نفقته الخاصة وتكلف حوالي 3 آلاف جنيها شاملة الإقامة والطعام والوقود، وتم تسجيلها في 5 موسوعات عالمية.

قال علي عبده، مغامر ورحالة مصري، إنه استطاع أن يلف مصر كلها على "موتوسيكل"، خلال أسبوعين، وبدأ في نشر الصور والمعلومات عن الأماكن والمناطق التي قام بزيارتها.