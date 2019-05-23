برشلونة يوجه صدمة كبري لحارسه المظلوم

وجه نادي برشلونة الإسباني صدمة كبري لحارس مرمي الفريق خلال الفترة الحالية.









واشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي برشلونة الإسباني يقف عائقاً كبيراً حول رحيله حارسه الهولندي جاسبر سيلسين عن الفريق في الميركاتو الصيفي.









وكان سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة قد طلب من إدارة النادي الرحيل بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي لنادي بنفيكا البرتغالي للحصول على فرصة المشاركة.









وبالرغم من موافقة سيلسين على عرض نادي بنفيكا إلا أن مطالب برشلونة المادية قد تعيق الصفقة بعدما طلب النادي الكتالوني 25 مليون يورو.









ذكر موقع جول، أن نادي بنفيكا رصد 15 مليون للتعاقد مع سيلسين في حين يصر برشلونة على 25 مليون يورو وهو السبب الرئيسي الذي يعرقل رحيل الحارس.









واشار الموقع إلى أن سيلسين بالرغم من كونه الحارس الاساسي لمنتخب بلاده إلا أنه يحرص على المشاركة في المباريات قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 في الصيف المقبل.









وشارك سيلسين في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة فيما ظل الألماني تير شتيجن هو الحارس الاساسي طوال الموسم بأوامر من المدرب فالفيردي.









الجدير بالذكر أن سيلسين انضم إلى برشلونة مقابل 13 مليون يورو من أياكس في صيف عام 2016 ويملك عقد مع برشلونة حتي نهاية موسم 2020-2021.



