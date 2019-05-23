نجم أتلتيكو مدريد يرحل مجانا إلى برشلونة

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة يخطط لعقد صفقة مجانية من داخل نادي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.









ذكرت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة ينوي خطف صفقة جديدة من داخل جدران أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل بعد أن أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع أنطوان جريزمان مهاجم الفريق هذا الصيف.









وأفاد الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول في تصريحاته خلال برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن برشلونة يتفاوض مع فيليبي لويس نجم أتلتيكو مدريد ويمكن أن يصل الظهير الأيسر البرازيلي إلى الكامب نو مجانًا هذا الصيف.









وأكد البرنامج الإسباني أن برشلونة يسعى للفوز بخدمات لويس في صفقة انتقال حر مجانًا بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد وأنه يعتبر بديلًا مثاليًا لجوردي ألبا الذي عليه أن يستريح بعض الشيء بعد أن لعب كل مباريات الموسم تقريبًا مع البلوجرانا لعدم وجود بديل له.









كما أشارت صحيفة سبورت إلى أن برشلونة اجتمع مع ماتياس دي ليخت مدافع آياكس أمستردام وقدم له المشروع الرياضي الخاص به لمحاولة إقناعه بهذا المشروع وترك العروض المالية الكبيرة التي تلقاها.



