برشلونة يستقر على صفقتين من العيار الثقيل لخلافة سواريز
الخميس 23/مايو/2019 - 01:53 ص
Advertisements
Advertisements
حدد نادي برشلونة الإسباني صفقتين من العيار الثقيل لخلافة المهاجم لويس سواريز في الفترة القادمة داخل جدران الكامب نو.
ووضع برشلونة الثنائي فرناندو لورينتي مهاجم توتنهام وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا للتعاقد مع واحد منهما كبديل للمهاجم سواريز في الصيف المقبل.
واكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن برشلونة لن يتعاقد مع ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو خلال الميركاتو الصيفي المقبل كبديل للويس سواريز في هجوم البلوجرانا بداية من الموسم المقبل.
وذكرت الصحيفة أنه بعد تراجع برشلونة عن فكرة ضم مهاجم سيلتا فيجو ، يدرس توتنهام ووست هام تقديم عروض للاعب البالغ من العمر 22 عامًا ماكسي جوميز.
Advertisements