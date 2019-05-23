برشلونة يستقر على صفقتين من العيار الثقيل لخلافة سواريز

حدد نادي برشلونة الإسباني صفقتين من العيار الثقيل لخلافة المهاجم لويس سواريز في الفترة القادمة داخل جدران الكامب نو.

فرناندو لورينتي مهاجم توتنهام وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا للتعاقد مع واحد منهما كبديل للمهاجم سواريز في الصيف المقبل.









واكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن برشلونة لن يتعاقد مع ماكسي جوميز مهاجم سيلتا فيجو خلال الميركاتو الصيفي المقبل كبديل للويس سواريز في هجوم البلوجرانا بداية من الموسم المقبل.