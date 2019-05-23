نور الغندور تخطئ اسمها في دفعة القاهرة ١٧

أخطأت "إقبال" والتي تؤدي دورها الفنانة نور الغندور، خلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" في اسم شقيقتها أمام "لطيفة" بعدما طلبت منها أن تنام معها في غرفتها، وحدثتها عن إحساسها بالوحدة، لتذك

ر اسم شقيقتها المتوفاة التي تنتحل شخصيتها بدلًا من اسمها، ما دفع لطيفة للشك فيها للحظات ثم تجاوزت الأمر.



