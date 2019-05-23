نور الغندور تخطئ اسمها في دفعة القاهرة ١٧
الخميس 23/مايو/2019 - 01:54 ص
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
أخطأت "إقبال" والتي تؤدي دورها الفنانة نور الغندور، خلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" في اسم شقيقتها أمام "لطيفة" بعدما طلبت منها أن تنام معها في غرفتها، وحدثتها عن إحساسها بالوحدة، لتذكر اسم شقيقتها المتوفاة التي تنتحل شخصيتها بدلًا من اسمها، ما دفع لطيفة للشك فيها للحظات ثم تجاوزت الأمر.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.
Advertisements