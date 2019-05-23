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مايا مرسي: انخفاض نسبة البطالة بين الإناث إلى 19%

الخميس 23/مايو/2019 - 01:49 ص
مايا مرسي: انخفاض نسبة البطالة بين الإناث إلى 19%
جانب من الفعاليات
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أحمد رفعت صديق
 
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أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن نسبة البطالة بين الإناث انخفضت من 24% إلى 19%.

جاء ذلك على هامش احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وللإعلان عن خطوات الحصول على ختم المساواة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأوضحت مرسي أن تفعيل ختم المساواة بين الجنسين جاء فى إطار مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فهو أحد المحاور التي يرتكز عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري.
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