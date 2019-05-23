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المشاط: المرأة المصرية ستصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة

الخميس 23/مايو/2019 - 01:47 ص
المشاط: المرأة المصرية ستصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة
جانب من الفعاليات
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أحمد رفعت صديق
 
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قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن المرأة المصرية ستصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن بما يضمن لها الحصول علي حقوقها كافة التي نص عليها الدستور.

وأشارت المشاط خلال كلمتها إلى أن تفعيل ختم المساواة يحقق للمرأة الحماية الكاملة ويتيح أمامها الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة متكافئة دون أي تميز بما يمكنها من الارتقاء بقدرتها وتحقيق ذاتها.

جاء ذلك على هامش احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، وللإعلان عن خطوات الحصول على ختم المساواة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.
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