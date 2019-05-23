الزناتي: فرقة بورسعيد تختتم عروض الفنون الشعبية اليوم على مسرح نقابة الصحفيين
الخميس 23/مايو/2019 - 01:46 ص
ميسون أبو الحسن
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صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، بأن النقابة تستضيف في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، عرضًا فنيًا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية على مسرحها، وذلك في ختام العروض الفنية الشعبية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة بالتعاون مع النقابة.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن هذه العروض جاءت بالاتفاق مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديمها على مسرح النقابة في شهر رمضان.
وأضاف أنه تم تنظيم ثلاثة عروض لفرق العريش وسوهاج ومطروح للفنون الشعبية، وتبقى عرض اليوم لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.
وأكد "الزناتي" أن هذه العروض تأتي على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور عواض، الذي لا يألوا جهدًا في تقديم الفن الراقي الهادف، موضحًا أن العروض كلها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك بجهود الزميل الكاتب الصحفي إيهاب شام، الذي كان له دور كبير في الاتفاق الذي جرى بين الهيئة والنقابة، لتقديم هذه العروض على مسرحها.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن هذه العروض جاءت بالاتفاق مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتقديمها على مسرح النقابة في شهر رمضان.
وأضاف أنه تم تنظيم ثلاثة عروض لفرق العريش وسوهاج ومطروح للفنون الشعبية، وتبقى عرض اليوم لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.
وأكد "الزناتي" أن هذه العروض تأتي على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور عواض، الذي لا يألوا جهدًا في تقديم الفن الراقي الهادف، موضحًا أن العروض كلها بالمجان للصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك بجهود الزميل الكاتب الصحفي إيهاب شام، الذي كان له دور كبير في الاتفاق الذي جرى بين الهيئة والنقابة، لتقديم هذه العروض على مسرحها.
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